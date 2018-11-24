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Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı öncesinde takıma prim verme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetiminden takıma Trabzonspor maçı sürprizi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Bu müsabaka öncesinde yönetim futbolculara sürpriz yapacak. Zorlu müsabaka öncesinde Fenerbahçe yönetimi takıma prim yapma kararı verdi. Erwin Koeman'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta da kaybetmeyen ve her maçta ikişer gol atmasını bilen Fenerbahçe son iki maçında da sahadan 2-0'lık soruçlarla galip gelmişti. Fenerbahçe'nin bu galibiyet serisine devam etmesini isteyen yönetim de elini cebine attı ve bu maç öncesinde oyunculara prim dağıtma kararı verdi.

(FUTBOLA ARENA)

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Fenerbahçe ali koç Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Denizde kum Koä?&]H\?K
Trabzon maçı, Ervin koeman için güven maçı. F.Bahçe ; Anderecht Alanya maçlarından sonra deplasmanda güzel oyun ile maçı alabilirse Ervin Koeman çok yerinde bir karar olgğu ortaya çıkacak ,yönetim ve taraftar barışacak takıma güven gelecek Koeman ın üstündeki stres baskı azalacak bu durumdan F.Bahçe karlı çıkacak.
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