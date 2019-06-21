Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ı sosyal medyada ifşa etti, büyük tepki topladı

Sarı lacivertli futbolcu sosyal medyada ifşa edildi. Melisa Dişisağlam adlı bir kişi, Elif Elmas’ın Instagram'dan kendisine attığı ‘Nasılsın?’ mesajını paylaştı. Elmas'ın mesajının üzerine bir de 'Abla diyeceksin' notunu düşerek paylaşan Dişisağlam, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Söz konusu kullanıcı bu olayın ardından gelen tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattı.



