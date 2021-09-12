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Fenerbahçeli taraftarlardan Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

12.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ın geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için Fenerbahçeli taraftarlar 'Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş' yazan bir pankart hazırladı. Bu görüntü duygulanan Alişan ise sosyal medya hesabından teşekkürlerini sundu.

Fenerbahçeli taraftarlardan Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, iki ay önce hayatını kaybetmişti.

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Kardeşinin ölüm haberi üzerine adeta yıkılan ve yeni yeni toparlanmaya çalışarak konserlere de çıkmaya başlayan Alişan'a Fenerbahçe taraftarları jest yaptı.

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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında taraftarlar 'Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş' yazan pankartı stadyumda açtı.

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Ünlü sanatçıyı oldukça duygulandıran bu jeste karşılık Alişan ise sosyal medya hesabından pankartın görüntüsünü paylaşarak teşekkürlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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