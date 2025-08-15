SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Fenere transferi son anda bozulan Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi... Transferde rota değişti

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirmeye hazırlanıp, son anda fiyat düşürmesinden dolayı iptal olan Kerem Aktürkoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Beşiktaş yıldız oyuncu için artık resmen devrede.

Fenere transferi son anda bozulan Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi... Transferde rota değişti
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta oklar artık tamamen Kerem Aktürkoğlu’na dönmüş durumda. Sol kanat arayışlarına hız veren kartal, Fenerbahçe’ye transferi son anda bozulan ve bu yüzden çok sinirli olan Kerem Aktürkoğlu için resmen devreye girdi. Transferde son anda fiyat düşüren sarı lacivertlilere kırgın olan Kerem'in Beşiktaş ile görüştüğü iddia edildi. Bu sıcak gelişmeyi Portekiz basınından Record yayınlarken, haberin detayında Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a siyah beyazlılar için gidebileceğini yazdı.

RECORD YAZDI! KARTAL’A GİDEBİLİR

Fenere transferi son anda bozulan Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi... Transferde rota değişti 1

Portekiz basınının güvenilir kaynaklarından Record, yayınladığı haberde Fenerbahçe’nin Benfica ile 25 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmasının ardından birden bire 18 milyon euro’ya düşmesini şaşkınlıkla karşılarken, transferin iki kulüp arasında soğukluğa neden olduğunu belirtti. Haberin devamında Benfica’nın yıldız oyuncu içim 25 milyon euro istediği ve milli oyuncunun İstanbul’a kartal için gidebileceği belirtildi.

SERDAR ADALI PORTEKİZ’E GİDECEK

Fenere transferi son anda bozulan Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi... Transferde rota değişti 2

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı Kerem Aktürkoğlu transferinin bozulduğunu öğrenir öğrenmez transfer için adımlar atmaya başladı. Kerem transferi ile hem kanat oyuncu eksikliğini gidermek hem de transfer çalımı yaparak lige motivasyon anlamında yüksek başlamak istiyor.

İYİ İLİŞKİLER SONRASI KAPI ÇALINACAK…

Fenere transferi son anda bozulan Kerem Aktürkoğlu resmen çıldırdı! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi... Transferde rota değişti 3

Beşiktaş’ın Benfica ile Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinde yakın zamanda sıkça görüşmesi bu transferde yol alınabileceğini gösterirken, kısa süre içerisinde Adalı’nın zorunlu satın alma opsiyonu ile Portekiz ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiriler!Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiriler!
Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli olduBaşakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer SL Benfica Kerem Aktürkoğlu son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transfer olduğunu açıkladı

Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transfer olduğunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.