Fenomen Asya Burcum yılbaşı kombini giyerken TikTok çekti! File çoraplı kombini defalarca izlendi

Asya Burcum adıyla fenomen olan Burcum Kaymak sosyal medya hesaplarında aktif olarak paylaşımlarda bulunuyor. 22 yaşındaki genç fenomen eğlenceli içerikleriyle beğeni topluyor. Asya Burcum paylaştığı yılbaşı kombini deneme videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

DEFALARCA İZLENDİ

Fenomen Asya Burcum kıyafetlerini tek tek göstererek denedi ve yılbaşı kombini oluşturdu.

Asya Burcum yılbaşı kombininin tüm parçalarını tek tek gösterdi.

Midi boy elbise tercih eden fenomen, kombine fileli çorap da ekledi.

Aslen Aydın'lı olan Asya Burcum'un TikTok hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Şuan ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ‘Görsel İletişim Tasarımı’ bölümünde okumakta olan Asya Burcum içerik üreticiliği yapıyor.

Fenomen Asya Burcum kırmızı ruj da sürerek siyah ve kırmızı uyumunu yakaladı.

İşte kombinin son hali...





