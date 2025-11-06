Mynet Trend

Fenomen boyozcuda ödenen 6 bin 900 liralık hesap gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığı kesilen cezayı açıkladı

İçerik devam ediyor

Sosyal medya fenomenleri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, arkadaşlarıyla birlikte 'Yanıyolar' sloganıyla İzmir'de tezgahta boyoz satarak popüler olan boyozcuya gitmişlerdi. Fenomenlerin ödediği 6 bin 900 liralık hesabın gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu işletmeye para cezası kesildiği belirtildi.

Ünlü içerik üreticileri Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, son dönemde TikTok'ta "Yanıyolar!" sözleriyle tanınan İzmir'deki ünlü boyozcuyu ziyaret etti.

Ünlü isimler arkadaşlarıyla birlikte çeşitli boyozlardan yedi.

Çevredekilere de boyoz ikram eden fenomenlerin ödediği hesap ise gündem oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Canlı yayın sırasında minibüste hesabı gösteren Ataberk Doğan "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sordu. Doğan, "7 bin 600 dedi, 6 bin 900 çekti" ifadelerini kullandı. Diğer fenomenlerin de tepkilerinin ardından olay kısa sürede gündem oldu.

Fenomen boyozcu ise her üründen çok sayıda tüketildiğini söyledi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

DENETİM YAPILDI VE CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, boyoz satan işletmeye denetim yapıldığı, fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı içine 47 bin 490 TL ceza kesildiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan “İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7.000 TL hesap çıkardığı” yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00’den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir.

05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir. Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bildirim yapılmıştır.

06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

İşletme sahibi, söz konusu kişilerin “hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al” şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır.
İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada “fahiş fiyat” iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir."

