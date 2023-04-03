Fenomen Danla Bilic'ten Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer'e ilginç teklif! 'Date tarihi?'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic bu defa Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Çağrı Özer ile ilgili attığı bir tweet ile gündem oldu.

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kısmetse Olur Çağrı henüz bilmiyor ama bizim dördüncü arkadaşımız olacak Aslı evlilik teklifi aldığı için elendi çünkü gruptan" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer ise ünlü fenomenin bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Özer yanıt olarak; "Bu teklifi görüyorum ve artırıyorum. Date tarihi?" diye yazdı.

Bu tweet zincirinin ardından ikilinin birbirine ''Günaydın canım dostum'' ve ''Tünaydın yeni dostum'' diye yazışmaları ise dikkat çekti.





