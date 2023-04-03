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Fenomen Danla Bilic'ten Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer'e ilginç teklif! 'Date tarihi?'

03.04.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı makyaj videolarıyla ünlenen YouTuber Danla Bilic'in her paylaşımı olay oluyor. Ünlü fenomen bu defa Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer'le ilgili yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Fenomen Danla Bilic'ten Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer'e ilginç teklif! 'Date tarihi?'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic bu defa Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Çağrı Özer ile ilgili attığı bir tweet ile gündem oldu.

Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kısmetse Olur Çağrı henüz bilmiyor ama bizim dördüncü arkadaşımız olacak Aslı evlilik teklifi aldığı için elendi çünkü gruptan" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer ise ünlü fenomenin bu sözlerine kayıtsız kalamadı. Özer yanıt olarak; "Bu teklifi görüyorum ve artırıyorum. Date tarihi?" diye yazdı.

Bu tweet zincirinin ardından ikilinin birbirine ''Günaydın canım dostum'' ve ''Tünaydın yeni dostum'' diye yazışmaları ise dikkat çekti.

danla bilic

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Danla Bilic kısmetse olur sosyal medya

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