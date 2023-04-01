Her biri indirimde! Bahar Fırsatları’nın kaçırmamanız gereken airfryer modelleri

Zamandan tasarruf etmenin yanında çok az miktarda yağ kullanarak birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu konuda uzmanlaşan airfryerlar arasından bütçenize uygun seçenekler için Amazon'un bahar kampanyasında özel fiyat avantajlarıyla satışa çıkardığı modelleri incelemenizde fayda var. Gelin, birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere birlikte göz atalım!

1. Az yağlı pişirme garantisi: Arçelik FRA 6244 GurmeFry Fritöz

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Arçelik garantisiyle piyasaya sunulan kaliteli bir airfryer modeli var sırada! Arçelik FRA 6244 GurmeFry Fritöz, az yağ kullanarak nasıl lezzetli ve harika yemekler yapılabildiğini size tarif ediyor. Sıcaklık ve zamanlayıcı ayarları sayesinde her yemeği farklı şekilde pişirebilmenize imkân tanıyan ürünün 4,7 litrelik kapasitesi de övgüleri toplamasının en büyük nedenlerinden biri oluyor. Buz çözme özelliği ise buzluktan çıkardığınız donmuş ürünleri de kolayca pişirebilmenize yardımcı oluyor.

2. Daha az enerji tüketimi: Russell Hobbs SatisFry Sıcak Hava Fritözü

Az yağlı yemekler pişirerek sağlığını korumaya ve az enerji tüketimi sağlayan aletlerde de bütçe tasarrufu yapmaya niyetliyseniz sizin için harika bir haberimiz var. Russell Hobbs SatisFry Sıcak Hava Fritözü, sizin bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. %44'e kadar daha az enerji tüketimi sağlayan airfryer, aynı zamanda eşit ve hızlı kızarma için üstten ve alttan ısıtma çözümleriyle müşterilerin beğenisini kazanıyor. Yedi farklı pişirme fonksiyonuna sahip aletin rahatlığına siz de çok çabuk alışacaksınız.

3. Hava üfleme teknolojisi: COSORI Sıcak Hava Fritözü

COSORI Sıcak Hava Fritözü, sahip olduğu yüksek kalitedeki özellikleriyle mutfakların vazgeçilmezi hâline geliyor. Yorucu bir günün ardından hızlıca bir yemek hazırlamak istediğinizde sahneye çıkan aletle 2-4 kişilik güzel bir sofra kurabilirsiniz. Ürünün 230 dereceye kadar çıkabilen sıcaklık ayarı sayesinde normal sıcak hava fritözüne göre %20 daha hızlı pişirme avantajının da keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Air Whisper teknolojisiyle daha az ses ve kokuyla yemeklerinizi pişirebilirsiniz.

4. Sağlıklı kızartmalar için: Luxell LX-FC5130 Yağsız Fritöz

Luxell LX-FC5130 Yağsız Fritöz, 5.5 litrelik haznesiyle öne çıkmayı başarıyor. Tavuktan balığa, patatesten kırmızı ete kadar çok çeşitli gıda malzemelerini kolay ve hızlı şekilde pişirebilen airfryer, hayatınızı kolaylaştırmak için mutfaklarınıza misafir oluyor. Isı ve zaman ayarını da kolayca yapabilmenize imkân tanıyan ürünün rahatlığına alıştıktan sonra başka hiçbir pişirme cihazına ihtiyaç duymayacaksınız.

5. Kolay temizleme imkânı: AEG AF6-1-4ST AirFryer

Çok az yağ kullanarak veya hiç kullanmadan çıtır çıtır, lezzetli yiyeceklerin tadını çıkarmak mı istiyorsunuz? O zaman AEG AF6-1-4ST AirFryer ile tanışma zamanınız geldi demektir! Önceden ayarlanmış sekiz programla sağlıklı ve lezzetli yemekleri rahatça pişirebilen ürün, 4,5 litrelik hacmiyle de normal standartlarda bir kapasite sunuyor. Birinci sınıf kaliteye sahip, paslanmaz çelik ön gövdesiyle harika bir tasarım sunan ürünün çıkarılabilir parçaları ve kolay temizleme avantajı da kullananlardan beğenileri toplamasına yardımcı oluyor.

6. Dijital dokunmatik ekran: Goldmaster Profry 4.3 Litre Airfryer

Goldmaster Profry 4.3 Litre Airfryer, dijital dokunmatik ekranıyla son derece pratik bir kullanım avantajını sizlere sunuyor. Sekiz farklı ön ayarlı pişirme özelliğine sahip ve çok çeşitli malzemeleri kolayca pişirebilmenize yardımcı olan bu alet sayesinde istediğiniz her yemeğin daha sağlıklı versiyonunu hazırlayabilirsiniz. 60 dakikaya kadar ayarlanabilir programlarını kullanabilir, otomatik kapanma fonksiyonunun rahatlığını da doyasıya yaşayabilirsiniz.

7. On iki fonksiyon avantajı: Johnson Friggisano Sıcak Hava Fritözü

Şimdi sizlere yüksek performanslı ve üstün kaliteli bir modeli tanıtacağız! Johnson Friggisano Sıcak Hava Fritözü, 6,5 litrelik ekstra büyük bir kapasiteye sahip. Dokunmatik tuşlu bir dijital kontrol paneli ve bir LCD ekranla donatılan XXL model, önceden programlanmış on iki pişirme programını da sizlere sunuyor. Hızlı ve az yağlı pişirme için sıcak hava sirkülasyonu yapabilen ürün, sağlıklı yaşam tarzına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.

8. Yüksek güç: Qudai Hava Fritözü

Qudai Hava Fritözü, lezzetli ve az yağlı kızartmaların sırrını sizinle paylaşıyor. Altı litrelik pişirme kapasitesine sahip olan bu büyük boyutlu cihaz sayesinde neredeyse hiç yağ kullanmadan istediğiniz sağlıklı öğünleri hazılayabilirsiniz. Farklı renk ve tasarımıyla da dikkat çeken airfryer; otomatik açma, arka soğutma ve egzoz havalandırmaları sayesinde aşırı ısınma koruması sağlıyor. Zamanı ve sıcaklığı açıkça gösteren dokunmatik ekran paneli ile kolayca kontrol edebileceğiniz ürün, mutfakta oluşan yağ kokusu sorununun da önüne geçerek mutfağınızın yeni kahramanı olacak.

9. LCD ekran kolaylığı: Galori Hava Fritözü

Yemeklerinizi evde basit ve pratik bir şekilde pişirmenize yardımcı olacak ve size sağlıklı, yüksek teknolojili, verimli bir yaşam tarzı kazandıracak bir ürüne ihtiyacınız varsa Galori Hava Fritözü'nü inceleyebilirsiniz. Beş litrelik hacme sahip olan ve 1300 W güçle çalışan airfyer, yemeklerinize lezzet katacak. Ürün, sürekli olarak kontrol etme derdini ortadan kaldırmasının yanında, çalıştırılması ve zamanlaması için işlevsel bir dokunmatik LCD ekran avantajını da sizlere sunuyor.

10. Geniş aileler için: Korei Rabadon Healfry AirFryer

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Korei Rabadon Healfry AirFryer, 5,5 litrelik pişirme kapasitesiyle kalabalık ailelerin kurtarıcısı oluyor. Bütün bir tavuğu bile kolayca pişirebileceğiniz alet sayesinde sevdiklerinize birbirinden sağlıklı yiyecekler pişirip ziyafet sofraları hazırlayabileceksiniz. Minimum seviyelerde yağ kullanarak maksimum lezzette yemekler pişirilmesi için tasarlanan airfryerı bir kez kullandıktan sonra ondan asla vazgeçemeyeceksiniz.

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