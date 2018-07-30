Fenomen dizi Arka Sokaklar 13. sezonuna hazırlanıyor!

Kanal D ekranlarında 12 yıldır yayınlanan ve fenomen haline gelen Arka Sokaklar, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçen sezon final bölümünde Hüsnü Çoban'ın hastalığıyla yıkılan Rıza Baba'nın ekibine bu sene yeni isimler katılacak.

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen,başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Özlem Çınar ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni sezon çekimleri 10 Ağustos'ta başlıyor. Eylül ayında 13. sezonuyla yayınlanmaya başlayacak olan Arka Sokaklar geçen sezonu da zirvede tamamlamıştı.

GEÇEN SEZON REKOR KIRMIŞTI

Cuma akşamları yayınlanan dizi, Total grubu reytinglerde 36 haftanın 32'isini birinci olarak tamamlamış ve Survivor, İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi gibi iddialı yapımları geride bırakmıştı. İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yine Kanal D'de ekrana gelen, bugüne kadar toplam 485 bölüm yayınlanan dizi, yeni sezonda da devam edecek.



