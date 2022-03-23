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  4. Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yine gündemde! Fetiş damgası yedi

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yine gündemde! Fetiş damgası yedi

23.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal yarışmadan sonra adeta bir fenomene döndü. Yarışmada başörtülü olan Hanife daha sonra başını açma kararı aldı. Hanife Gürdal bugün herkesi şaşırtan bir poz paylaştı. Gürsal, sosyal medya hesabında ayaklarını paylaşınca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal yine gündemde! Fetiş damgası yedi

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gelin adayı olarak tanınan fenomen olup reklam içerikleriyle para kazanan ve Kemal Ayvaz ile bir küs bir barışık evliliği olan Hanife verdiği pozla olay oldu.

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Programda başörtülüyken yıllar sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan genç Hanife, bu konuda sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

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Son olarak paylaştığı bikinili pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen gelin adayı, bu defa ayak pozuyla şaşkına çevirdi.
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Yatağa sere serpe uzanan Gürdal, kendini aynadan çekti, ayakları ön planda olan gelin adayı verdiği pozla yine gündem oldu.
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Çektiği videoda ayaklarını oynatarak şarkı ritmi tutan genç fenomen, "İyice abarttın, ayak fetişi misin?" yorumlarını da beraberinde getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Instagram Hanife Gürdal
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