Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle şaşkına çevirdi! Leopar desenli mini elbisesiyle pozu olay oldu

Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programında bir dönem oldukça popüler olan Solmaz Çiros pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Değişimiyle herkesi şaşırtan fenomen gelin adayı, leopar desenli mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi. İşte Solmaz Çiros'un son hali.

KALÇA DANSLARIYLA ÜNLENMİŞTİ

Evlilik programında yaptığı kalça danslarıyla ününe ün katan Solmaz Çiros, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Bir dönem herkesin konuştuğu gelin adayları arasında yer alan fenomen ismin son hali şaşırttı.

Solmaz Çiros, Instagram hesabından attığı leopar desenli mini elbisesiyle 'İyi bayramlar' pozu verdi. Çok kısa sürede binlerce beğeni alan bu poz yorum yağmuruna tutuldu.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aldığı kilolarla adından söz ettiren Solmaz Çiros'a takipçilerinden eleştiri yorumları da geliyor. Bazı takipçiler 'Çok kilo almışsın. Lütfen eski haline dön' gibi yorumlarla Çiros'un kilolarını eleştiriyor.



