MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle şaşkına çevirdi! Leopar desenli mini elbisesiyle pozu olay oldu

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle şaşkına çevirdi! Leopar desenli mini elbisesiyle pozu olay oldu

05.05.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin fenomen gelin adayları arasında yer alan Solmaz Çiros değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Aldığı kilolarla büyük bir değişim yaşayan Solmaz Çiros, son olarak leopar desenli mini elbisesiyle dekolteli pozlar verdi. Solmaz Çiros'un bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle şaşkına çevirdi! Leopar desenli mini elbisesiyle pozu olay oldu

Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu evlilik programında bir dönem oldukça popüler olan Solmaz Çiros pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Değişimiyle herkesi şaşırtan fenomen gelin adayı, leopar desenli mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi. İşte Solmaz Çiros'un son hali.

1

KALÇA DANSLARIYLA ÜNLENMİŞTİ

Evlilik programında yaptığı kalça danslarıyla ününe ün katan Solmaz Çiros, sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Bir dönem herkesin konuştuğu gelin adayları arasında yer alan fenomen ismin son hali şaşırttı.

qq

Solmaz Çiros, Instagram hesabından attığı leopar desenli mini elbisesiyle 'İyi bayramlar' pozu verdi. Çok kısa sürede binlerce beğeni alan bu poz yorum yağmuruna tutuldu.

279456931_366064091987270_4972372715452920279_n

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aldığı kilolarla adından söz ettiren Solmaz Çiros'a takipçilerinden eleştiri yorumları da geliyor. Bazı takipçiler 'Çok kilo almışsın. Lütfen eski haline dön' gibi yorumlarla Çiros'un kilolarını eleştiriyor.

279520623_1238553043628350_701676915286429148_n

279548790_680933319795163_8348213275135737472_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Koç o şarkısının tutmasına üzüldüğünü yıllar sonra açıkladıOğuzhan Koç o şarkısının tutmasına üzüldüğünü yıllar sonra açıkladı
Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...
Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdiSabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu?

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

İlginizi Çekebilir

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.