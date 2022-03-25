Fenomen Kedi Mari'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu! "Bir içim su valla"

Bir zamanlar, kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Aslı Kaya ile aşk yaşayan Kedi Mari, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Dekolteli ve cesur pozlarını Instagram hesabından paylaşan Kedi Mari dikkat çekiyor.

KEDİ MARİ'DEN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

YouTube platformundan spor, yaşam tarzı, günlük videolar çeken Kedi Mari Instagram'da da oldukça aktif.

Dekolteli ve cesur pozlarını sosyal medya üzerinden sık sık paylaşan Kedi Mari bu sefer yakından çektiği göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Dövmeleriyle dikkat çeken Kedi Mari'nin, geçtiğimiz günlerde fit vücuduyla verdiği ayna pozu çok beğenildi.

Kedi Mari'nin cesur pozlarına, "Bir içim su valla", "Kadın sanat eseri gibi", "Tablo gibisin" tarzında yorumlar geldi.

Bir zamanlar, fenomen Aslı Kaya ile aşk yaşayan Kedi Mari 25 yaşındadır.

Bir zamanlar yüzmeyle ilgilenen Kedi Mari, sağ kolu yandığı için yüzme hayatına son verdi.

Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü tamamlayan fenomen Romanya'da dünyaya geldi.





