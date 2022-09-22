Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fitness fenomeni Lisa Del Piero, erkeklere güvenmediğini ve onların yerine cinsel ilişki oyuncaklarını tercih ettiğini söyleyerek gündem olmuştu. Spor paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRLI AYNA POZUYLA NEFES KESTİ

25 yaşındaki Lisa Del Piero, ilişki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Erkek arkadaş istemediğini ve evlilik düşünmediğini söyleyen model, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam. Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” demişti.

Erkeklerin beklentilerini karşılayamadığını belirten model, bu defa iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

Ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Lisa Del Piero'nun sosyal medyada 900 bin takipçisi bulunuyor.





