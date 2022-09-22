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  4. Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

22.09.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki açıklamaları bir yana sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çeken fenomen Lisa Del Piero açıldıkça açıldı. Sporla iç içe bir hayat yaşayan fenomen, iddialı pozuyla nefes kesti.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fitness fenomeni Lisa Del Piero, erkeklere güvenmediğini ve onların yerine cinsel ilişki oyuncaklarını tercih ettiğini söyleyerek gündem olmuştu. Spor paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen bu defa iç çamaşırlı pozuyla olay yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRLI AYNA POZUYLA NEFES KESTİ

25 yaşındaki Lisa Del Piero, ilişki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Erkek arkadaş istemediğini ve evlilik düşünmediğini söyleyen model, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam. Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” demişti.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Erkeklerin beklentilerini karşılayamadığını belirten model, bu defa iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ayna karşısında verdiği iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Lisa Del Piero'nun sosyal medyada 900 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fenomen Lisa Del Piero iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

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