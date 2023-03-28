Fenomen Mina Ceran şezlong pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti!

Bir dönem Mahsun Kırmıgızül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Mina Ceran paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cesur tarzı ve iddialı pozları ile ilgi odağı olan Fenomen Mina Ceran sevgilisi ile çıktığı tatilden fotoğraflarını Instagram sayfası üzerinden yayınlıyor.

Mina Ceran son olarak 'Tüm günü bu şezlongda geçirebilirim' notu ile paylaştığı pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Ünlü fenomene takipçileri; 'Al beni yanına', 'Bayılıyorum', 'Biri itfaiyeyi arasın' şeklinde yorumlar yaptılar.

26 yaşındaki ünlü fenomen, duru güzelliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Antalya'da doğup büyüyen Mina Ceran, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.

Ceran, mezuniyetin ardından daha sonra eğitimine Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde devam etti.

2013 yılında Face of Antalya” adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi. ‘Market güzeli’ lakabını aldı.





