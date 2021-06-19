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Fenomen Oğuzhan Uğur gönlünü Müjde Uzman'a kaptırdı: 'Güneşin doğuşu batışı farksız'

19.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak müzisyen kimliği ile tanınan ardıdan Youtube yaptığı 'Pinç' adlı program ile yıldızı parlayan Oğuzhan Uğur gönlünü ünlü oyuncu Müjde Uzman'a kaptırdı. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta ilanı aşk etti. İkili birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak altına, 'Güneşin doğuşu batışı farksız' ifadelerini kullandı.

Fenomen Oğuzhan Uğur gönlünü Müjde Uzman'a kaptırdı: 'Güneşin doğuşu batışı farksız'

Kıskanç, Terbiyesizim gibi şarkılar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur daha sonra Youtube platformuna içerikler üretmesiyle ününe ün kattı. Sivri dili ve mizahı ile gündeme gelen fenomen Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açan Uğur, sosyal medya hesabından birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak ilanı aşk etti...

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Youtube platformunda "Budabi", "BaBaLa Tv" gibi kanallara ürettiği içerikler ile sık sık söz ettiren 37 yaşındaki fenomen, yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Mizahı ile bilinen Oğuzhan Uğur, 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açtı. İnstagram hesabından Uzman ile birlikte yayınladığı fotoğrafın altına "Güneşin doğuşuuuuuuuğğ batışıııığğğığı farksız" notunu düşmesi ile müjdeli haberi verdi. Görselde çiftin mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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