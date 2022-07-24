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  4. Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

24.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube ile adını duyuran Şeyda Erdoğan, son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Fenomen, derin göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

Şeyda Erdoğan'ın ekran önü macerası, YouTube için çektiği videolarla başladı. Makyaj videolarıyla ön plana çıkan isim, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Genç fenomen derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

O poz yaklaşık 84 bin beğeni aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

Erdoğan'ın sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

4 Temmuz 1998 İstanbul doğumlu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

İşte Erdoğan'ın sosyal medya pozları...

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni rekoru kırdı

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Şeyda Erdoğan
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