Fenomen Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

Şeyda Erdoğan'ın ekran önü macerası, YouTube için çektiği videolarla başladı. Makyaj videolarıyla ön plana çıkan isim, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Genç fenomen derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.
O poz yaklaşık 84 bin beğeni aldı.
Erdoğan'ın sosyal medyada 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.
4 Temmuz 1998 İstanbul doğumlu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.
Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.
İşte Erdoğan'ın sosyal medya pozları...
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