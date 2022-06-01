Fenomen Sibil Çetinkaya derin göğüs dekoltesiyle büyüledi! "Elbisen düştü düşecek"

28 yaşındaki fenomen Sibil Çetinkaya pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. YouTube, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinde oldukça aktif olan Çetinkaya, derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.

ÇETİNKAYA'DAN CESUR POZ!

Sibil Çetinkaya siyah, derin göğüs dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Çetinkaya'nın o pozuna, "Elbisen düştü düşecek", "Elbisenin göğüs kısmından tutup yukarı kaldırasım geldi ha düştü düşecek havası var" gibi yorumlar geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde eğitim alan Çetinkaya son zamanlarda sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri.

YouTube'da yaşam tarzı videolarını paylaşan fenomen Instagram'da da cesur pozlarıyla ilgi çekiyor.

İşte Çetinkaya'nın birbirinden cesur pozları...



