Fenomen Sibil Çetinkaya mini şortlu pozlarıyla dudak uçuklattı! "Güzelliğiniz halis mi?"

Fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla göz kamaştıran güzel fenomen, son olarak mini şortlu pozlarıyla gündeme geldi. Çetinkaya, düzgün fiziği ve fit vücuduyla dikkat çekti.

MİNİ ŞORTLU POZLARIYLA BÜYÜLEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta bir fenomen haline gelen Sibil Çetinkaya cesur pozlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.

Son olarak mini şortlu pozlarıyla Bodrum'u sallayan güzel isim, verdiği pozlarla takipçileri tarafından çok beğenildi.

Çetinkaya'nın fiziğini sergilediği pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları güzel fenomen paylaşımına, "Güzelliğiniz halis mi?" ve "Fiziğin gerçekten çok güzel" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. Bir ablası ve bir de ikizi vardır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Sibil Çetinkaya, Medya ve İletişim Bölümünden mezun olmuştur.

İkizi ile beraber sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Sibil Çetinkaya şimdilerde Instagram hesabından aldığı reklamlarla geçimini kolayca sağlıyor.





