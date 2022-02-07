Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozları, sosyal medyada olay oldu. Takipçileri Çetinkaya'ya ''Acil silikon taktır'', ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' ve ''Bunu giymesen daha iyiydi'' gibi yorumlarda bulundu.

27 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.

Bir süre İngiltere'de yaşayan Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Mezuniyetinin ardından TV8'de çalışan fenomen, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

YouTube'da 400 bine yakın abonesi bulunan Sibil Çetinkaya'nın, Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor.

Sibil Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış; Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'yı aldattığı iddia edilmişti.



