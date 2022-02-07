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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

07.02.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük ile aşk yaşayan fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozları, sosyal medyada olay oldu. Takipçileri Çetinkaya'ya ''Acil silikon taktır'', ''Göğüslerin hiç hoş durmuyor'' ve ''Bunu giymesen daha iyiydi'' gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! ''Acil estetik yaptır''

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı! ''Acil estetik yaptır''

27 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Bir süre İngiltere'de yaşayan Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Mezuniyetinin ardından TV8'de çalışan fenomen, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

YouTube'da 400 bine yakın abonesi bulunan Sibil Çetinkaya'nın, Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Sibil Çetinkaya, bir dönem ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamış; Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'yı aldattığı iddia edilmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın göğüs dekolteli pozlarına yorum yağdı! ''Acil silikon taktır''


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