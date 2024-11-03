Fenomen sincap 'Peanut' önce sahibinin elinden alındı sonra da kuduz olduğu söylemiyle ötanazi uygulandı! Sosyal medyada bu katliam infial yarattı

ABD’nin New York eyaletinde, fenomen haline gelen sincapın katledildiği bilgisi sosyal medyada infial yarattı. 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincaba ihbar yağmıştı.

O SİNCABA EL KONULMUŞTU

Komşuları Longo'yu vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet etmişti. Longo’nun evine New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) gelen yetkililerin sincaba ve yine evinde beslediği kuzduza el koyulmasının üstüne sosyal medyada kampanya başlatılmış, 20 binin üzerinde imza toplanmıştı...

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullanmıştı.

KÜÇÜK SİNCABA ÖTANAZİ YAPMIŞLAR

DEC'in yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötanazi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin de kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

AĞLAYARAK AÇIKLADI

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi.