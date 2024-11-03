Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Fenomen sincap 'Peanut' önce sahibinin elinden alındı sonra da kuduz olduğu söylemiyle ötanazi uygulandı! Sosyal medyada bu katliam infial yarattı

Fenomen sincap 'Peanut' önce sahibinin elinden alındı sonra da kuduz olduğu söylemiyle ötanazi uygulandı! Sosyal medyada bu katliam infial yarattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 13:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen haline gelen Peanut isimli sincabın, vahşi hayvan besleme şikayeti üzerine el konulmasının ardından katledilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan sincaba, New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) tarafından bir kişiyi ısırdığı gerekçesiyle ötanazi uygulandığı bildirildi. Sahibi ağlayarak paylaştı: "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi"

Fenomen sincap 'Peanut' önce sahibinin elinden alındı sonra da kuduz olduğu söylemiyle ötanazi uygulandı! Sosyal medyada bu katliam infial yarattı

ABD’nin New York eyaletinde, fenomen haline gelen sincapın katledildiği bilgisi sosyal medyada infial yarattı. 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincaba ihbar yağmıştı.

ABD’DE-YETKILILER-TARAFINDAN-EL-KONULAN-_400565_118084

O SİNCABA EL KONULMUŞTU

Komşuları Longo'yu vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet etmişti. Longo’nun evine New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) gelen yetkililerin sincaba ve yine evinde beslediği kuzduza el koyulmasının üstüne sosyal medyada kampanya başlatılmış, 20 binin üzerinde imza toplanmıştı...

ABD’DE-YETKILILER-TARAFINDAN-EL-KONULAN-_400566_118084

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

DEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kamuoyundan kuduz taşıyabilecek hayvanların güvenli olmayan şekilde barındırılması ve yaban hayatının evcil hayvan olarak yasadışı şekilde beslenmesi hakkında çok sayıda rapor aldıktan sonra soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’DE-YETKILILER-TARAFINDAN-EL-KONULAN-_400567_118084

KÜÇÜK SİNCABA ÖTANAZİ YAPMIŞLAR

DEC'in yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötanazi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin de kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

iStock-172770233

AĞLAYARAK AÇIKLADI

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle üzüntüsünü dile getirdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
New York ötanazi sincap abd
En Çok Okunan Trend Haberler
Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

Gözler ocak ayında! Memur ve memur emeklileri için kötü haber!

Ünlü yenidoğan doktorundan şeytani plan: "Karımı kaçırana para veriyorum"

Ünlü yenidoğan doktorundan şeytani plan: "Karımı kaçırana para veriyorum"

Sevgilisini sınır dışı ettirdi!

Sevgilisini sınır dışı ettirdi!

ABD'de fenomen sincaba kuduz iddiasıyla ötanazi!

ABD'de fenomen sincaba kuduz iddiasıyla ötanazi!

Utanç verici deneyimini anlattı! "Sadece 45 saniye sürdü"

Utanç verici deneyimini anlattı! "Sadece 45 saniye sürdü"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.