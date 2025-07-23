Fenomen South Park ile medya devi arasında anlaşma! 1,5 milyar dolara imza atıldı

İlk kez 1997 yılında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana bir fenomen haline gelen animasyon dizisi South Park yapımcıları Trey Parker ve Matt Stone, medya devi Paramount ile 1,5 milyar dolarlık dev bir yayın anlaşmasına imza attı.

Park County Production şirketi aracılığıyla yapılan anlaşma kapsamında, Paramount her yıl South Park’ın yayın hakları için 300 milyon dolar ödeyecek. Beş yıllık anlaşmanın toplam değeri ise 1,5 milyar doları buluyor. Paramount’tan ya da yapımcı şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. South Park, ilk kez Ağustos 1997’de Paramount’a ait Comedy Central kanalında yayınlanmaya başlamıştı.