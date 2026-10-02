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Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor

Son dönemin popüler mesleklerinden biri haline gelen influencer'lık artık üniversitelerde de bölüm olarak tercih edilebiliyor. İngiltere'deki bazı üniversitelerde sosyal medya ve içerik üreticiliği üzerine 3 yıllık lisans programları açılırken, bu bölümlerden mezun olan 21 yaşındaki Destiny McGowan da eğitim sürecindeki deneyimlerini anlattı. Üç yıl süren bölümün yalnızca bir yıllık eğitim ücreti ise yaklaşık 634 bin TL.

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor
Gökçen Kökden

Sosyal medya günümüzde sadece eğlence amaçlı kullanılmıyor, adeta bir meslek alanına dönüşmüş durumda. İngiltere'de bulunan bazı üniversiteler de bu durumdan yola çıkarak medya ve içerik üreticiliği bölümü açtı. Bu bölümden mezun olan Destiny McGowan eğitimin kendisine total olarak 30 bin sterline mal olduğunu açıkladı.

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor 1

Nottingham Trent Üniversitesi'nde içerik üreticiliği eğitimi alan McGowan, temmuz ayında mezun oldu. Üç yıllık programda öğrencilere Instagram, TikTok ve YouTube için video ve içerik hazırlamanın yanı sıra takipçi kitlesi oluşturma, markalarla çalışma ve üretilen içerikten gelir elde etme yöntemleri de öğretiliyor.

"HER ZAMAN GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEDİM"

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor 2

McGowan, eğitimi yalnızca sosyal medyada tanınmak için tercih etmediğini söylüyor. Her zaman girişimci olmak istediğini belirten genç kadın, bölümün hem sosyal medya hem de iş dünyasında kullanabileceği beceriler kazandırmasını önemli bulduğunu ifade ediyor.

Kariyerinin henüz başında olan McGowan ne kadar kazandığını açıklamadı ancak içerik üretiminden para kazanmaya başladığını söylüyor.

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor 3

Kendi sosyal medya hesaplarında moda içerikleri paylaşan genç kadın, aynı zamanda başkaları için videolar hazırlıyor. Bunun yanı sıra TikTok'taki canlı yayınlarda ürünlerin kamera karşısında tanıtılıp satıldığı yayınlarda sunuculuk da yapıyor.

3 YILLIK EĞİTİMİN MALİYETİ YAKLAŞIK 30 BİN STERLİN

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor 4

McGowan'a göre üniversitenin sağladığı en önemli avantajlardan biri yalnızca dersler değil. Eğitim sırasında profesyonel ekipmanlara ve teknolojiye erişebildiğini, aynı zamanda sektör içerisindeki önemli isimlerle tanışma fırsatı yakaladığını belirtiyor.
Üniversitenin düzenlediği paneller sayesinde kurduğu bağlantılara kendi başına ulaşmasının 5 ila 10 yıl sürebileceğini düşünüyor.

Nottingham Trent Üniversitesi, içerik üreticiliği lisans programını 2022 yılında başlattı. Üniversite, programın öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırdığını belirtiyor. Üstelik benzer bölümler artık yalnızca burada yok. İngiltere'deki Brighton Üniversitesi ve ABD'deki Arizona State Üniversitesi gibi kurumlarda da içerik üreticiliğine yönelik eğitim programları bulunuyor.

Fenomenlik artık üniversitede okunuyor: Eğitimin bedeli duyanları şaşırtıyor 4

Ancak bu eğitimin maliyeti oldukça yüksek. Nottingham Trent ve Brighton'daki üç yıllık programların yıllık ücreti İngiltere'deki öğrenciler için 9 bin 790 sterlin seviyesinde. Bu da üç yıllık eğitimin yalnızca öğrenim ücretini yaklaşık 29 bin 370 sterline çıkarıyor.

Nottingham Trent Üniversitesi İçerik Üreticiliği Bölümü program lideri ve öğretim görevlisi Jacky Gurr ise bölüme gelen öğrencilerin çoğunun aslında influencer olmayı hedeflemediğini belirtiyor. Gurr'a göre içerik üretimi artık şirketlerin ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu profesyonel bir beceri.

Öğrencilere video planlama ve hazırlama, kampanya geliştirme, hedef kitleyi anlama, performans verilerini analiz etme ve elde edilen sonuçlara göre strateji değiştirme gibi konular öğretiliyor. Eğitimin bir diğer önemli ayağını ise içerikten para kazanma ve sektörün ticari yönü oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya influencer
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