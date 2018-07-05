Ferah Ferah: Dondurmalı Pasta

Malzemeler:

2 paket rulo kek

Ahududu

1 kutu vanilyası dondurma

1 su bardağı damla çikolata

1 kutu çikolatalı dondurma

Yapılışı:

Derin bir kasenin içini streç film ile kaplayın

Rulo kekleri dilimleyin ve kasenin kenarlarını tamamen kaplayacak, ortası boş kalacak şekilde yerleştirin.

Rulo keklerin arasına frambuaz ekleyin.

1 kutu vanilyalı dondurmayı kaseye ekleyin ve spatula yardımıyla iyice yaydırın.

Üzerine damla çikolataları serpin ve kakaolu dondurmayı ekleyin. Yine spatula yardımıyla dondurmayı kaseye yaydırın.

Üzerine tekrar vanilyalı dondurma ekleyerek spatula ile üzerini iyice düzleştirin.

Dış kısımda kalan streçleri üzerine ve kasenin dışına doğru kapatarak buzlukta 1 gece bekletin.

Ertesi gün, kaseyi ters çevirerek dondurmalı pastanızı servis tabağına alın, üzerindeki streçi dikkatlice çıkarın.

Soğuk servis edin.

Afiyet Olsun.