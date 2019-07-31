Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ev yapımı dondurma tarifinin detayları;

Malzemeler:

Bir litre süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya özü

1 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı sahlep

Yapılışı:

Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte kaynatmaya bırakın.

Bir kasede yumurtaları ve vanilya özünü çırpın. Ardından üzerine şeker ve sahlebi de ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Karışımı kaynamakta olan sütün içine katın ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edin.

Bir süre daha karışımı pişirdikten sonra altını kapatın ve sütün ılımasını bekleyin.

Dondurmayı çelik bir kaba koyun ve deep freez'de 5 saat soğutun. Dondurmayı saat başı çırpın. Beş saatin sonunda servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



