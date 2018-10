Ferdi Merter'in kızı isyan etti! 'Ferdi Abi' diyenler neredeydiniz?

-Ben babama söz vermiştim, 'her şeyi ben yapacağım' diye. Cenazesini ben yıkadım. İmamla birlikte girdim içeriye 'o benim babam' dedim. Taşımasını da ben yaptım. Camide namazını da kıldım. Fenerbahçe bayrağına sardım onu. Şapkasını taktım. Seni çok seviyorum dedim.

-Halit Ergenç bana çok destek oldu. Her gün aradı sordu. İnanılmaz bir adam...

-Elinde büyüdüğüm insanlar var, arkadaşları var gelmediler. Kınıyorum gerçekten. Onlar da girecek o toprağın altına.

-Sanat camiiası diye bir camia yok. At izi it izine karışmış. Etrafında olan 'Ferdi abim' diyen insanlar neredesiniz? O son görevdi, cenazeye neden gelmediniz? Öyle bir camia ki, 5-6 kişi kapatmış her şeyi. Kimse kimseye yer vermiyor. Benim, benim benim diyorlar... Sadece popçular topçular, mankenler konkenler tanınıyor. Eski oyuncular, ustalar 80 senede bu yeni yetmelerin 1 bölümde aldıklar paraları kazanmadılar.

-Geçen bir haber okudum 'Hande Subaşı tiyatroya dönüyor', Ya hande Subaşı tiyatrocu değil ki, dönse ne olur, dönmese ne olur! Tiyatro boyacı küpü değil. 'Canım sıkıldı, hadi bir tiyatro yapayım' diye bir şey yok. Orası er meydanı. Canlı performans.

-En son Fi'de oynadı. En son oynadığı sahne hastanede yatıyordu, her yerinde borular. Son sahnesi o oldu. O sahneyi birebir yaşadık hastanede.

-Televizyon dünyasına girip, 3 kişi seni tanımaya başladığı zaman insanlık bitiyor.