Ferdi Özbeğen kimdir? Ferdi Özbeğen kaç doğumlu, nereli? İşte Ferdi Özbeğen şarkıları ve hayatı!

Ferdi Özbeğen Netflix platformunda yeni yayınlanan yerli dizi Bir Başkadır ile yeniden gündeme geldi. Bölümlerin sonunda Ferdi Özbeğen şarkıları eşliğinde görüntülerin yer almasıyla Ferdi Özbeğen hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Ferdi Özbeğen kaç yaşında öldü? Ferdi Özbeğen ne zaman öldü? İşte bir dönemin en ünlü piyanist ve şarkıcısı hakkında tüm merak edilenler...

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

Netflix platformunda yayınlanan Bir Başkadır dizisini izleyenler ünlü ismi merak etmeye başladı. Ferdi Özbeğen kaç doğumlu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Özbeğen, Ülkü Aker’in dönemin yabancı şarkılarına yazdığı Türkçe sözleri kendine özel bir üslup ile söylemesiyle tanınıyor. 17 Ağustos 1941 doğumlu Özbeğen 28 Ocak 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Ferdi Özbeğen nereli olduğu da araştırılan isimler arasında. Ünlü ismin annesi Ankaralı Katolik bir Ermeni aileden Afet Özbeğen iken babası da Girit göçmeni olan Hasan Özbeğen idi. Ünlü şarkıcı İzmir’de dünyaya geldi. Özbeğen henüz 11 yaşında iken ortaokul ile beraber müzik öğrenimine de başladı. 1960 senesinde Özel İzmir Koleji’ni bitirdi ve İstanbul’da İktisat Fakültesi’ni kazandı. Ancak babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı ve müziğe yöneldi.