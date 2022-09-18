Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur nişanlandı! "Ferdi baba nerede?"

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfu nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi alan Tayfur aile arasında gerçekleşen sade törenden pozlarını da paylaştı.

Tuğçe Tayfur'un bir döneme damga vuran annesi Necla Nazır'ın son hali sosyal medyada gündem olurken Ferdi Tayfur'un nişanda yer almaması gözlerden kaçmadı.

Tuğçe Tayfur'un pozlarını görenler "Ferdi baba neden yok?", "Ferdi baba nerede?" yorumları yağdırdı.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz haftalarda babasının son halini paylaşmıştı. 2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.





