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Ferdi Tayfur'un 90'lara damga vuran Fadime'nin Düğünü klibindeki güzel bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

10.08.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un 90'lı yıllara damga vuran 'Fadime'nin Düğünü' şarkısının klibindeki güzeller güzeli Fadime'nin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Bu ismin kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ferdi Tayfur’un 1994 yılında piyasaya sürdüğü 'Fadime’nin Düğünü' adlı şarkısının klibiyle ilgili yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Klipte Fadime'yi canlandıran o ismin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Ferdi Tayfur'un seslendirdiği ve unutulmaz şarkılarından olan Fadime'nin Düğünü şarkısındaki sarışın güzel ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'ten başkası değil.

fadime

Yıllar sonra ortaya çıkan detay şimdilerde estetik ile uğradığı değişimle sık sık gündeme gelen sanatçı Umut Akyürek'in doğal güzelliğini de gözler önüne serdi.

fadimee

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Başarılı isim Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey gibi filmlerde rol alan Fulden Akyürek’in kardeşidir.

Umut Akyürek 1

İlköğretim ve ortaokul eğitimini Sakarya’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Umut Akyürek 2

Kariyerindeki ilk çıkışı 989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamasıyla yapmıştır.

Umut Akyürek 3

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi.

Umut Akyürek 4

Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Umut Akyürek 5

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