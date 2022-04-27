Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 'yakın arkadaşı'yla el ele! "Yeter artık çekmeyin"

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan ayrıldıktan sonra çalkantılı özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkekle mekanda yakınlaştığı ve kameraları görünce gerildiği iddia edilen ünlü isim "Çok yakın arkadaşız" demişti.

Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bu kez Bebek'te el ele objektiflere takıldı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Tuğçe Tayfur, "Yeter artık, bizi çekmeyin" diyerek sitemde bulundu. (SnobMagazin)



