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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 'yakın arkadaşı'yla el ele! "Yeter artık çekmeyin"

27.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan ayrılan Tayfur geçtiğimiz günlerde 'Yakın arkadaşım olur' dediği kişiyle el ele yakalanınca gerildi. Ferdi Tayfur'un kızı görüntülenince sitem etti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 'yakın arkadaşı'yla el ele! "Yeter artık çekmeyin"

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan ayrıldıktan sonra çalkantılı özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkekle mekanda yakınlaştığı ve kameraları görünce gerildiği iddia edilen ünlü isim "Çok yakın arkadaşız" demişti.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi!Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi!

Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bu kez Bebek'te el ele objektiflere takıldı. Görüntü vermemek için yoğun çaba sarf eden ikiliden Tuğçe Tayfur, "Yeter artık, bizi çekmeyin" diyerek sitemde bulundu. (SnobMagazin)

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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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