Ferdi Tayfur'un sağlığı nasıl? Antalya'ya sevk edildi! Yoğun bakıma alındı

Ferdi Tayfur pazar günü evinde fenaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ferdi Tayfur'un sağlık durumu merak ediliyor.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki hastanedeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya'daki hastaneye getirilen Tayfur, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

TABURCU EDİLECEĞİ SÖYLENİRKEN...

Ferdi Tayfur, Antalya'da yoğun bakıma alındığı hastanede 2020 yılında oğlundan gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuştu.

Dr. Vasfi Sumur Gazezoğlu geçtiğimiz gün, Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin "Sanatçımız Ferdi Tayfur genel durum bozukluğu, düşkünlük ve nabzın düşmesi sonucu hastanemizde tedavi altına alındı. Şu an için sağlık durumu oldukça iyi. Kalp operasyonu ve böbrek nakli geçirdi. Bunların üzerine hastamızın genel düşkünlüğü ortaya çıkması ciddiye alınabilecek bir sonuçtu. İlgili hekimlerimiz yoğun bakımda tedavi altına aldı. Biraz önce yanına gittim. Bilinci açık ve kendisiyle sohbet ettim. Güzel haberler vereceğine söz verdi. 1-2 güne servise alınacağını, birkaç güne de taburcu edeceğimizi umuyoruz" demişti.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır