Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Plus Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Akıllı telefon dünyasında çıtayı yeniden yükselten iPhone 16 Plus, şimdi daha güçlü ve daha yenilikçi özellikleriyle karşınızda! Dayanıklı yapısı, göz alıcı tasarımı ve üstün pil performansıyla günlük hayatınızı hem kolaylaştırıyor hem de keyifli hale getiriyor. Amazon’un Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan iPhone 16 Plus, teknolojiyi bir adım öteye taşıyan kullanıcı deneyimi sunuyor. Eğer siz de bu eşsiz fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, detaylara hemen göz atın.

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Apple iPhone 16 Plus (256 GB) Laciverttaş

iPhone 16 Plus, 6.7 inç Super Retina XDR ekranıyla oldukça geniş ve canlı bir görüntüsü bulunuyor. HDR10, Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini destekleyen ekranı, hem videoları hem de fotoğrafları net ve etkileyici kılıyor. 48 MP Fusion kamera ile detayları çok daha net yakalamak mümkün. Ultra Geniş açı kamerası ile geniş manzaraları kolayca çekerken makro fotoğrafçılık için ideal olan 12 MP Ultra Geniş kamerayla da çok daha fazla ışık alarak düşük ışıkta bile harika kareler yakalayabiliyorsunuz. Üstelik MagSafe ile 25 W'a kadar kablosuz şarj imkanı ve USB-C bağlantısı sayesinde hızlı şarj desteği bulunuyor. A18 çip ile güçlendirilen model, yüksek performansı ve enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"14 Plus'tan geçtim. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif, büyük ekran ve iPhone isteyenler değerlendirebilir."

"Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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