Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Plus Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Plus Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Plus Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.12.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir akıllı telefon arayışında mısınız? Gelişmiş kamera özellikleri, güçlü A18 çipi ve etkileyici pil ömrüyle iPhone 16 Plus, tam da ihtiyacınız olan teknoloji harikası! Fotoğraf çekiminden yüksek performanslı oyunlar oynamaya kadar her anı keyfe dönüştüren cihaz, Yılın Son Fırsatları’na özel 2500 TL indirim ile sizi bekliyor. Üstelik uzun ömürlü pil performansı ve dayanıklı yapısıyla yıllarca sorunsuz bir kullanım vadediyor. İşte ürün hakkında tüm merak edilenler...

Akıllı telefon dünyasında çıtayı yeniden yükselten iPhone 16 Plus, şimdi daha güçlü ve daha yenilikçi özellikleriyle karşınızda! Dayanıklı yapısı, göz alıcı tasarımı ve üstün pil performansıyla günlük hayatınızı hem kolaylaştırıyor hem de keyifli hale getiriyor. Amazon’un Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan iPhone 16 Plus, teknolojiyi bir adım öteye taşıyan kullanıcı deneyimi sunuyor. Eğer siz de bu eşsiz fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, detaylara hemen göz atın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

*İndirimdeki Apple ürünleri burada!

Apple iPhone 16 Plus (256 GB) Laciverttaş

Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Laciverttaş

iPhone 16 Plus, 6.7 inç Super Retina XDR ekranıyla oldukça geniş ve canlı bir görüntüsü bulunuyor. HDR10, Dolby Vision gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini destekleyen ekranı, hem videoları hem de fotoğrafları net ve etkileyici kılıyor. 48 MP Fusion kamera ile detayları çok daha net yakalamak mümkün. Ultra Geniş açı kamerası ile geniş manzaraları kolayca çekerken makro fotoğrafçılık için ideal olan 12 MP Ultra Geniş kamerayla da çok daha fazla ışık alarak düşük ışıkta bile harika kareler yakalayabiliyorsunuz. Üstelik MagSafe ile 25 W'a kadar kablosuz şarj imkanı ve USB-C bağlantısı sayesinde hızlı şarj desteği bulunuyor. A18 çip ile güçlendirilen model, yüksek performansı ve enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "14 Plus'tan geçtim. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif, büyük ekran ve iPhone isteyenler değerlendirebilir."

  • "Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

 Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

 Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

 iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

 Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

 Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
İş birliği İçerikleri
Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Merrell outdoor ayakkabıyla yağmur çamur dert olmaktan çıkıyor!

Merrell outdoor ayakkabıyla yağmur çamur dert olmaktan çıkıyor!

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"İyi ki almışım!" diyeceksiniz...

"İyi ki almışım!" diyeceksiniz...

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

LEGO Marka Haftası devam ediyor! İşte indirimdeki yaratıcı setler

LEGO Marka Haftası devam ediyor! İşte indirimdeki yaratıcı setler

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yılın Son Fırsatları'na özel çok satan Sony PlayStation 5 indirime girdi

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

iPhone'un en çok satan modeli Yılın Son Fırsatları'na özel indirime girdi

Hem dolandırıcı hem şakacı! Mağdurları o isimle göz göre göre kandırdı: Milyonları alıp kayıplara karıştı

Hem dolandırıcı hem şakacı! Mağdurları o isimle göz göre göre kandırdı: Milyonları alıp kayıplara karıştı

Yenidoğan doktorları Hayrettin Yıldız'ı iddianamede görünce apar topar göndermişler!

Yenidoğan doktorları Hayrettin Yıldız'ı iddianamede görünce apar topar göndermişler!

TEMU'dan alabileceğiniz en kullanışlı ve kaliteli telefon aksesuarları

TEMU'dan alabileceğiniz kaliteli ve kullanışlı telefon aksesuarları

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.