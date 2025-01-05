Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Kazancını bakın nerelere yatırmış! Yarımadası bile var...

Usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Binlerce insan ise efsane şarkıları eşliğinde sanatçıyı son yolculuğuna uğurlandı. Vefatının ardından ise sevilen sanatçının mal varlığı merak edildi ve gündeme geldi.

Milyonların sevgisini kazanan Tayfur'un ise arkasında büyük bir servet bıraktığı ortaya çıktı. Marmaris Manşet gazetesi'nden Mikail Zeybek, usta sanatçının bilinen mal varlıklarını yazdı.

DAİRELERİ, VİLLALARI VE YARIMADASI VAR...

1981 yılında Necla Nazır ile 'Olmaz Olsun' isimli filmde Marmaris'e aşık olan Tayfur, yatırımlarının çoğunu Marmaris'e yaptı. İçmeler'de bir havuzlu villa satın alan usta sanatçı daha sonra Gökbel villaları, bir apartman ve şu an oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.

Gayrimenkul zengini olan Tayfun'un Adana'da 50 dairesi, İstanbul'un bazı semtlerinde 6 villası ve 30 dairesi, Marmaris'te yarımadası ve taşınmazları olduğu iddia edildi.

Ayrıca Zeybek, Ferdi Tayfur'un inşaat sektöründe de yatırımları olduğunu Tayfur'un ortak olduğu yatırımların net olarak bilinmediğini ifade etti.