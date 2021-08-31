MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım

Ferhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım

31.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferhan Şensoy'un ölüm haberi sonrası ünlü isimlerin paylaşımları dikkat çekiyor. Ferhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ölüm haberinin ardından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Pelin Öztekin, usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin'le sahnesini paylaşarak andı.

Oyuncu, 'Pardon' filminde Şensoy ve Öztekin'in birbirine sarıldığı anı Instagram'dan paylaştı.

Ferhan Şensoy'un ölüm haberi sonrası Rasim Öztekin'e veda mektubu gündem olduFerhan Şensoy'un ölüm haberi sonrası Rasim Öztekin'e veda mektubu gündem oldu

Şensoy ve Öztekin yakın dostu... Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" sözleri dikkat çekmişti.

Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! &quot;Babam uçtu göklere...&quot;Ferhan Şensoy'un kızları Ferhan ve Derya Şensoy'dan acı paylaşım! "Babam uçtu göklere..."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"Fedon'un oğlunu görenler inanamadı! "Hangisi Fedon?"
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
5 aylık hamile! "Aşı olmasaydım belki de hastanedeydim"5 aylık hamile! "Aşı olmasaydım belki de hastanedeydim"
Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy Pelin Öztekin Rasim Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

İddialı dizi için final kararı verildi

İddialı dizi için final kararı verildi

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

Olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

45 yaşındaki Zara genç kızlara taş çıkarttı!

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.