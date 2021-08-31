Ferhan Şensoy'un dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım

Pelin Öztekin, usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden babası Rasim Öztekin'le sahnesini paylaşarak andı.

Oyuncu, 'Pardon' filminde Şensoy ve Öztekin'in birbirine sarıldığı anı Instagram'dan paylaştı.

Şensoy ve Öztekin yakın dostu... Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" sözleri dikkat çekmişti.



