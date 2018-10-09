MAGAZİN

Ferhat Göçer artık albüm yapmayacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Artık CD satış döneminin bittiğini söyleyen Ferhat Göçer, albüm çıkarmayacağını açıkladı. Göçer, "Dijital dünya bambaşka bir dünya. Buna hazırlıklı olmak lazım" dedi.

Ferhat Göçer artık albüm yapmayacak

Şarkıcı Ferhat Göçer, bundan sonra albüm yapmayı düşünmediğini açıkladı. Göçer, kararını şöyle açıkladı:

"Eskiden adı müzik mağazası olan yerlerde artık CD ve kaset görmüyoruz. CD ve kaset gördüğümüz tek yer benzinciler. Onlara da satıyor musunuz diye sorduğumda artık satılmadığını söylüyorlar. Ben artık CD satış döneminin bittiğini düşünüyorum. CD satışının olmadığı bir çağda 11-12 tane şarkıyı aynı anda çıkartmak kendini kandırmak gibi bir şey. O yüzden tek şarkı çıkarın, güvendiğiniz şarkıyı çıkarın, balon şarkı çıkarmayın, şarkınıza sahip çıkın. Bana göre işin özeti bu. Dijital dünya bambaşka bir dünya. Buna hazırlıklı olmak lazım, iletişimin güçlü olması lazım.”

Yeni bir sinema filminin soundtrack parçasını hazırladığını söyleyen sanatçı, aynı şarkının müziği kendisine, sözlerinin ise Şakir Askan’a ait olduğunu belirtti. Göçer ayrıca sürpriz bir cover parça yapacağının da müjdesini verdi.

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