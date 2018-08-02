MAGAZİN

Ferhat Göçer fena yakalandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Twitter hesabına sahte bot hesabı yüklemesi yaparken aralarında cinsel içerikli hesapların da olduğu birçok hesabı takibe aldı.

Ferhat Göçer fena yakalandı!

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Twitter hesabına sahte bot hesaplarla takipçi yüklemesi yapan Ferhat Göçer, aralarında cinsel içerikli hesapların da olduğu birçok sahte Twitter hesabını takip etti.

Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Ferhat Göçer’in sahte hesaplarla takipçilerini artırırken takip ettiği Twitter kullanıcılarının bazıları:

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YARISI FAKE

Twitter hesabına sahte bot hesabı yüklerken yakalanan Ferhat Göçer'in takipçilerinin yarısından fazlasının fake hesap olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer twitter sahte hesap

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