Ferhat Göçer'in eski sevgili gafı olay oldu! Burcu Kıratlı ortamı terk etti

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar dün akşam Revna Alp ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Ferhat Göçer'in yaptığı gaf soğuk rüzgarlar estirdi.

SİNAN AKÇIL'IN ESKİ SEVGİLİLERİNİ ANLATTI

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Düğünde Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu. Şarkı sonrası Sinan Akçıl'a dönen Ferhat Göçer şöyle söyledi: "Bir gün Sinan' gittim. Kapıyı çaldım, Sinan kapıyı açtı, içeride de Hadise vardı. bir baktım Hadise ağlıyordu, meğerse Sinan Akçıl, Hadise'ye öyle duygusal bir şarkı yazmış ki onu ağlatmış. O şarkı da okuduğum Kızım şarkısı" Bunun arkasından Göçer, Akçıl'ın 'Biri Bana Gelsin' şarkısını da o zamanlar aşk yaşadığı İzel'e yazdığını söyleyince ortalık iyice gerildi.

BURCU MASAYI TERK ETTİ

Göçer'in açıklamalarından sonra gerilen Akçıl, "Ben şu an hayatımdaki bütün güzel şarkıları biricik karıma, eşime Burcu Kıratlı'ya söylüyorum" dedi. Ferhat Göçer'in peş peşe yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı ise oturduğu masayı terk etti. Kıratlı, Akçıl ve yakın çevresinin ikna çabalarından sonra düğün mekanına geri döndü.

