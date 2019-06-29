Ferhat Göçer ve Ömür Gedik de sezonu açtı!

Ferhat Göçer ile Ömür Gedik de yaz sezonunu açtı. İkili önceki gün Bitez'de görüntülendi.

Bir süre yüzen çift, ardından şezlonga geçerek dinlendi.

İkili, plaj keyfinin ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bir düre önce kısa süreli ayrılık yaşan çift, ilişkilerinde her şeyin güzel gittiğini dile getirdi.

Göçer, “12 senedir beraberiz. Şimdiki aşklar 3 gün dayanmıyor. Bizim gibi yıllarını eskiten çift çok az” dedi.

Gedik de “Bir taraf kızıyorsa diğer taraf alttan alacak. İlişkinin ayakta kalması için anlayış göstermek şart” diye konuştu. Kaynak: Gecce



