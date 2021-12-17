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Ferhat Güzel'e saldırdığı söylenen Nur Aksoy: Reklam yapıyor, sayemde 160 bin TL kazandı

17.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Ferhat Güzel gündeme gelmişti. Güzel'in sevgilisi Nur Aksoy bu iddialar sonrası "Haberi okuyunca gülme krizine girdim" yorumunda bulundu.

Ferhat Güzel'e saldırdığı söylenen Nur Aksoy: Reklam yapıyor, sayemde 160 bin TL kazandı

Geçtiğimiz hafta, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia eden türkücü Ferhat Güzel karakola sığınmıştı. Ferhat Güzel’in iddialarına sevgilisi Nur Aksoy yanıt verdi.

Kendisi hakkında çıkan haberleri arkadaşından duyduğunu söyleyen ve şaşkınlık içinde olduğunu belirten Aksoy, Günaydın'a şu açıklamayı yaptı: "Sözde ben elimde bıçakla onu kovalamışım. Haberi okuyunca gülme krizine girdim. Ferhat, bir single çıkaracak beni kullanarak reklam yapıyor. Böyle bir şeyin olması imkansız, yalan söylüyor."

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"SAYEMDE 160 BİN TL KAZANDI"

Aksoy, türkücüyle 3 yıl birlikte olduklarını ve 2 ay önce ayrıldıklarını söyledi. Zor zamanlarda sevgilisinin yanında olduğunu belirten genç kadın, "Ona sosyal medya hesabı kurdum, sayemde 160 bin TL kazandı" dedi.

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Telefonunda kendisine edilmiş küfürlü ve tehdit dolu mesajlar olduğunu ekleyen Aksoy, mesajları yayınlamak için avukatından haber beklediğini ekledi.

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