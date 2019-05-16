Ferhunde Hanımlar'ın başarılı oyuncusu İpek Çeken: Soyunmam gerekiyorsa...

Bir döneme damga vuran senelerce devam eden Ferhunde Hanımlar dizisinin başrol oyuncularından İpek Çeken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Oyuncu, Ferhunde Hanımlar dizisinden kazandığı parayı nasıl değerlendirdiğini anlattı.

"4.900 TL ALIYORUM"

1993-1999 yılları arasında yayınlanan ve 1780 bölüm yayınlanan Ferhunde Hanımlar'ın İpek'i canlı yayında şunları anlattı: "Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum ve yılın ilk ayında maaş 4.900'le başlar. Sonra da vergi kesintisinden dolayı ilerleyen aylarda azalır.

"DİZİDEN KAZANDIĞIM PARAYLA EV ALDIM"

Biz dizide kendi kıyafetlerimizi kendimiz alırdık. Köklü bir aileyiz ve sonradan görmedik. Biz paralarımız biriktirdik zaten astronomik paralar almıyorduk. Kazandığımız paralar ufak ufak yatırımlar yaptık. Toplu taşıma ile gidiyorduk. Dizi bana bir ev aldırdı."

"ROL İÇİN SOYUNURUM"

Sunucuların 'Ekranlara geri dönmek ister misiniz?' sorusuna cevap veren oyuncu, "Bana gelen senaryo eğer çırılçıplak soyunmam gerektiriyorsa soyunurum ama değmesi lazım" dedi.

