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Ferhunde Hanımlar’ın çocuk oyuncusu Camdaki Kız'ın usta oyuncusu Tamer Levent’in oğlu çıktı

02.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihin ilk günlük dizisi olan Ferhunda Hanımlar ile ilgili az bilinen gerçek herkesi çok şaşırttı. Ferhunde Hanımlar dizisinde Melek Baykal’ın oğlu Burak’ı canlandıran çocuk oyuncu meğer Camdaki Kız’ın Rafet Bey’i Tamer Levent’in oğluymuş.

Ferhunde Hanımlar’ın çocuk oyuncusu Camdaki Kız'ın usta oyuncusu Tamer Levent’in oğlu çıktı

Başrollerinde Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna, Melek Baykal ve Şahap Sayılgan'ın yer aldığı ekranların en uzun soluklu ve günlük yayınlanmış televizyon dizisi Ferhunde Hanımlar hakkında çok az kişinin bildiği gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor.

Tamer Karadağlı, Hatice Aslan ve İpek Çeken gibi yıldızları televizyon ekranına taşıyan Ferhunde Hanımlar, yayınlandığı döneme damga vurmuş ve izleyicileri televizyon ekranına bağlamıştı. Kadrosunda Devlet Tiyatroları'ndan pek çok önemli ismin yer aldığı ilk günlük dizi Ferhunde Hanımlar'da Melek Baykal'ın oğlu Burak'ı canlandıran Efe Levent'in, Camdaki Kız'ın usta oyuncusunun oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Dizide Melek Baykal’ın canlandırdığı Deli Nermin karakterinin oğlu Burak’ı canlandıran Efe Levent’in usta sanatçı Tamer Levent'in oğlu olduğu pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Diziden sonra herhangi bir projede yer almayan Efe Levent’in yanı sıra dizinin proje tasarımcısı Seynan Levent de usta sanatçının eşi. İşte Tamer Levent'in oğlu Efe Levent'in son hali...

Efe Levent


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