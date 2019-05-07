Mynet Trend

Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 07.05.2019 21:08 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damga vuran Türk dizilerinden olan Ferhunde Hanımlar'ın başrol oyuncuları Tamer Karadağlı ve İpek Çeken yıllar sonra yeniden buluştu.

Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!

1993-1999 yılları arasında yayınlanan TRT ve Star TV'de yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisi bir dönemin en unutulmaz yapımlarından biri olmuştu.

Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat’ı (İpek Çeken) ile Selçuk’u (Tamer Karadağlı) buluşup geçmişi yad etti. Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın Nevzat ve Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

tanaer

PARTNERBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyorBu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
"Bu nasıl poz" dedirtti!"Bu nasıl poz" dedirtti!
Yok böyle şov! Soyunmaya başladı ve...Yok böyle şov! Soyunmaya başladı ve...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı ipek çeken

En Çok Okunan Trend Haberler

Datça Belediyesi'nden 23 Haziran seçim kararı: Kapalıyız

Datça Belediyesi'nden 23 Haziran seçim kararı: Kapalıyız

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

İmamoğlu sitemi! "Bana etmediğiniz küfür kalmadı"

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

Dünyanın en küçük ordusu asker bulamıyor

Hava yolu şirketlerinden '23 Haziran' duyurusu

Hava yolu şirketlerinden '23 Haziran' duyurusu

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ile tatil keyfi!

Fenerbahçe maçında Kiss Cam'e yakalanan Emre Kınay bakın ne yaptı!

Fenerbahçe maçında Kiss Cam'e yakalanan Emre Kınay bakın ne yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ashley Graham süper minisiyle öyle bir poz verdi ki!

"Bu nasıl poz" dedirtti!

İşte şov! Lady Gaga Met Gala'ya damgasını vurdu!

Yok böyle şov! Soyunmaya başladı ve...

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Cem Yılmaz’dan YSK’nın İstanbul kararına tepki!

Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar! 'Kocanla kızının yanında...'

Kızdıran yorum: Kocanla kızının yanında...

Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'ndan dans şov!

Yeşilçam yıldızından dans şov! Sosyal medyayı salladı

Lady Gaga'dan bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum...

Bomba itiraf: Bacaklarımı traş etmiyorum çünkü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.