Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat ve Selçuk'u yıllar sonra buluştu!

1993-1999 yılları arasında yayınlanan TRT ve Star TV'de yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisi bir dönemin en unutulmaz yapımlarından biri olmuştu.
Ferhunde Hanımlar dizisinin Nevzat’ı (İpek Çeken) ile Selçuk’u (Tamer Karadağlı) buluşup geçmişi yad etti. Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın Nevzat ve Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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