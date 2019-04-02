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Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki fark nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Sucuk satın alırken sıklıkla karşılaştığımız fermente ve ısıl işlem ibareleri aslında bilmemiz gereken iki önemli konu. Çünkü bu yöntemlerden biri sucuk maliyetini azaltmak için uygulanıyor!

Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk arasındaki fark nedir?

Geleneksel yiyeceklerimizden biri olan sucuk, özellikle kahvaltı sofralarının baş tacıdır. Sucuk üretiminde son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız 2 yöntem, akıllara hangisinin daha sağlıklı olduğu sorusunu getirmiştir.

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Fermente sucuk;

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Kıyma haline getirilen kırmızı etin, belli oranda hayvanın yağı ve baharatlarla karıştırılmasından ve bu harcın hayvan bağırsağına doldurulması sonucu minimum 30 gün boyunca olgunlaştırılmasıyla elde edilen bir üründür. Bu aşamada yapılan işleme fermente adı verilir. Bu aşamada sucuk, baharatlar ve yağ ile mayalanır. Böylelikle lezzet kazanır. Fermente sucuk yöntemi, aslında olması gerekendir.

Isıl işlem görmüş sucuk ise;

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Aşama olarak fermantasyon yöntemi ile aynı işlemleri görür. Yine kıyma haline getirilen et, baharat ve belirli aroma katıcılar ile harç haline getirilir ve hayvan bağırsağına doldurulur. Fermente sucuktan ayrılmasının nedeni bekleme süresidir. Olgunlaşma süreci son derece kısadır. Kısa sürede sucuğun olgunlaşması için fazla ısı ve nem işlemi uygulanır. Böylelikle 2 günde sucuk olgunlaşmış hale gelebilir.

Isıl işlem görmüş sucukların fiyatları fermente sucuklara göre daha ucuzdur, lezzet bakımından farkı anlamak pek mümkün değildir. Ancak uzmanlar tarafından fermente sucuk daha sağlıklı olarak adlandırılır ve tavsiye edilir.

Fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuklara oranla daha kurudur.

Isıl işlem uygulanan sucuklarda, salmonella bakterisi varlığı korur çünkü ortaya çıkan nem ve ısı buna sebep olur.

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