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Fernando Muslera Galatasaray'a veda ediyor! Sarı-kırmızılılardan resmi açıklama geldi

26.07.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Muslera hakkında konuşan Erden Timur, tecrübeli kalecinin bu sene son senesinin olduğunu açıklayarak sözleşme uzatmayacaklarını duyurdu.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan yeni sezon öncesi açıklamalar geldi. İşte Erden Timur'un sözleri...

"MUSLERA’NIN SON SENESİ"

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"Dile kolay 13 yıl. Çok büyük efsane. Muslera’nın son senesi. Onun hayalleriyle sizin hayallerinizin örtüşmesi… Her oyuncu yaşlandıkça planlar yapıyor, önemli olan oralarda da beraber olmak. Performansı verirken yanındasınız, performansı vermezken veya başka bir yere gidiyorsa veya emekliliğinde de onunla birlikte misiniz?"

"BEN DE BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"

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"Ali Bey, Florya ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil"

"BÜYÜK TRANSFER YAPABİLİRSİNİZ AMA SPONSOR ŞART"

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“Kendinizi alkışlatmak için büyük paralara büyük oyuncular almayı haksız buluyorum. Çünkü sonraki 2-3 yönetimin hakkından çalıyorsunuz. Büyük transfer yapabilirsiniz ama sponsor bulacaksınız veya cebinizden vereceksiniz. Başkasının yarınından çalarak değil”

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