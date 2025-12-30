Ferrari'nin ünlü pilotu Lewis Hamilton iflas etti! Milyonlarca euro zarar etti

Formula 1’in yaşayan efsanelerinden Lewis Hamilton için 2025 yılı adeta kabus gibi başladı. Sezon öncesi büyük ses getiren Ferrari transferine rağmen pistlerde aradığı performansı bulamayan İngiliz pilot, bu kez iş dünyasından gelen kötü bir haberle gündeme geldi.

FAST FOOD ZİNCİRİ KAPANDI

Hamilton’ın 2019 yılından bu yana büyük bir tutkuyla desteklediği ve yatırımcıları arasında yer aldığı vegan fast food zinciri Neat Burger, yaşadığı mali sorunlara daha fazla dayanamayarak iflas ettiğini açıkladı. Büyük umutlarla kurulan şirketin bu kararı, ciddi bir istihdam kaybını da beraberinde getirdi. Zincirin kalan tüm şubeleri kapatılırken, yaklaşık 150 çalışanın işine son verildiği öğrenildi.

GİRİŞİMCİLİĞİ SÜRDÜRMEYİ PLANLIYOR

Pistlerde Ferrari’ye adaptasyon sürecinde yaşanan sorunlar ve iş dünyasındaki bu büyük kayıp, Hamilton için 2025’i oldukça zorlu bir yıl haline getirdi. Ancak yıldız pilotun girişimcilikten vazgeçmeye niyeti yok. Hamilton’ın, yaşam tarzı ve sürdürülebilirlik odaklı “Amave” gibi diğer projeleriyle iş dünyasındaki yolculuğunu sürdürmeyi planladığı biliniyor.