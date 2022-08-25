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Fert eş anlamlısı nedir? Ferdin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fert, Türkçede sıkça kullanılan kelimedir. Fert kelimesi Arapça kökenli olsa da Türkçe karşılıkları da vardır. Çok uzun yıllardır dilimizde olan fert kelimesinin pek çok farklı kullanımı mevcut. Peki, ferdin eş anlamlısı nedir?

Fert eş anlamlısı nedir? Ferdin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fert dilimize Arapçadan geçen birçok kelimeden biridir. Arapçada "frd" kökünden gelen "fard" kelimesinden türemiştir. Bizim dilimizde ise biraz daha değişerek geçmiş ve "fert" olarak yer edinmiştir. Farklı birçok bağlamda kullanılan fert kelimesinin eş anlamı nedir?

Fert ne demek?

Fert, dilimize geçtiği Arapçada “tek, yalnız, birey” anlamlarına gelir. Fert kelimesi, “yalnız idi, tekil idi, yalındı” fiilinden türeyen farada fiilinin veznidir. Türkçede de aynı anlamı karşılamaktadır. Dilimizde, “Kendine has özellikler barındıran varlık” anlamında kullanıyoruz.

Türkçeye 1330'lu yıllarda, Aşık Paşa'nın Garib-nâme eseriyle gelmiştir. 1800'lü yıllara gelindiğindeyse Ahmed Vefik Paşa'nın Lehce-i Osmânî sözlüğünde "ferd/ferdīyet" olarak geçmiştir.

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Fert Eş Anlamlısı Nedir?

Ferdin eş anlamlısı tüm sözcükler bir topluluk ya da türdeki "tekil bir varlık" anlamına gelir. Fert kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örneklerini şu şekilde verebiliriz:

  • Birey
  • Kişi
  • Üye
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Ferdin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fert kelimesi ve ferdin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Toplumda her bireyin kendine has özelliklere sahip olduğu unutulmamalıyız.
  • Ailemizde her ferdin görevi belli olduğu için hepimiz ev içindeki düzene katkı sağlıyoruz.
  • Sınıftaki öğrenciler arasında bu ay içinde en çok kitap okuyan kişi, herkesi okumaya teşvik etmek için ufak bir ödül kazanacak.
  • Grup üyeleri seyircilere tekrar selam verdikten sonra yemek yiyebilecekleri bir restoranın yolunu tuttu.
  • Karşı masada oturan kişinin cüzdanını düşürdüğünü garsonlardan biri hemen fark etmiş.
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