Fert eş anlamlısı nedir? Ferdin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Fert dilimize Arapçadan geçen birçok kelimeden biridir. Arapçada "frd" kökünden gelen "fard" kelimesinden türemiştir. Bizim dilimizde ise biraz daha değişerek geçmiş ve "fert" olarak yer edinmiştir. Farklı birçok bağlamda kullanılan fert kelimesinin eş anlamı nedir?
Fert, dilimize geçtiği Arapçada “tek, yalnız, birey” anlamlarına gelir. Fert kelimesi, “yalnız idi, tekil idi, yalındı” fiilinden türeyen farada fiilinin veznidir. Türkçede de aynı anlamı karşılamaktadır. Dilimizde, “Kendine has özellikler barındıran varlık” anlamında kullanıyoruz.
Türkçeye 1330'lu yıllarda, Aşık Paşa'nın Garib-nâme eseriyle gelmiştir. 1800'lü yıllara gelindiğindeyse Ahmed Vefik Paşa'nın Lehce-i Osmânî sözlüğünde "ferd/ferdīyet" olarak geçmiştir.
Ferdin eş anlamlısı tüm sözcükler bir topluluk ya da türdeki "tekil bir varlık" anlamına gelir. Fert kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük örneklerini şu şekilde verebiliriz:
Fert kelimesi ve ferdin eş anlamlıları ile örnek cümleler aşağıdaki gibidir: