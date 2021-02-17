Ferzan Özpetek, Disney+ ile el sıkıştı! Cahil Periler dizi oluyor

Dijital platform dünyasına hızlı bir giriş yapan Disney+’ın Avrupa’daki açılımı sürüyor. Disney+’ın yeni duyurusunda ise tanıdık bir isim var: Ferzan Özpetek. Türk asıllı İtalyan yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek de 2001 yapımı Cahil Periler (Le fate ignoranti) filmini diziye uyarlayacak.

Geçen günlerde 4 yıllık abonelik hedeflerine 14 ayda ulaştıklarını duyuran platform; şimdi de ABD sonrası rotasını Avrupa ülkelerine kırmış durumda. Henüz Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde yayın yapmamasına rağmen Disney+ toplamda 95 milyon aboneye sahip.

CAHİL PERİLER DİZİ OLUYOR

Disney+ Avrupa için 10 yeni yapım duyurdu. Bu işler arasında ise senarist ve yönetmen Ferzan Özpetek’in 2001 yılında yönetmenliğini üstlendiği Cahil periler (Le fate ignoranti) de yer alıyor. Özpetek, sevilen bu sinema filmini diziye uyarlayacak. Uyarlamanın adı ise The Ignorant Angels olacak.

CAHİL PERİLER HAKKINDA

Romantik drama türünde olan Cahil Periler filmi, eşinin araba kazasında hayatını kaybetmeden önce başka erkeklerle ilişkiler yaşadığını öğrenen Antonia karakterinin maceralarını konu alıyor. Antonia, kocasının geçmişini araştırırken tuhaf yaşamlara konuk oluyor.

Cahil Periler (Le fate ignoranti) dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu şimdilik açıklanmış değil.

