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  4. Fesleğenin yararları nelerdir, fesleğen sos nasıl yapılır?

Fesleğenin yararları nelerdir, fesleğen sos nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Nane, lavanta ve ada çayı ailesine ait olan fesleğen, hem süs hem de yemeklere lezzet veren bir bitkidir. Akdeniz mutfağında önemli bir yere sahip olan fesleğen, lezzetinin yanı sıra sağlığımız için de son derece faydalıdır. Fesleğenin yararları ve fesleğen sos yapımını sizler için hazırladık, buyursunlar.

Fesleğenin yararları nelerdir, fesleğen sos nasıl yapılır?

Yunanca'da kraliyet anlamına gelen fesleğen, 5 bin yıldan beri yetiştirilen bir bitkidir. Çin'in Hunan bölgesinde ortaya çıktığına dair kanıtlar vardır.

Asırlar önce insanlar fesleğeni şifalanmak ve güçlenmek için büyülü güçlere sahip olduğu düşünülüyordu. Kızıldereliler, fesleğenin fakirleri koruyan bir bitki ve bir sonraki yaşamda koruyucu güçlere sahip olduğuna inanılıyorlardı. Oldukça ilginç bir tarihe sahip olan besin değerleri bakımından son derece güçlü bir bitki.

FESLEĞENİN YARARLARI NELERDİR?

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Fesleğen, hücreleri ve DNA yapısını korumaya yardımcı olur. Beyaz kan hücrelerine koruma sağlayan fesleğen, oksidasyonla savaşır ve yaşlanmayı yavaşlatan antioksidanlara sahiptir.

Fesleğen yaprakları beta- kariyofilen içerir. Bu sayede artrit ve inflamatuar bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde son derece etkilidir.

Kalp sağlığı için değerli bir besindir. Magnezyum, beta karoten ve yüksek antioksidan içeriği kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir.

Fesleğen yaprakları yüksek kolesterolün baş düşmanıdır. Yapılan araştırmalarla bu etkisi kanıtlanmıştır.

Public Health tarafından yapılan araştırmada; 15 yıl boyunca C vitamini kullanan ve fesleğen tüketen 65 yaş ve üzeri erkeklerde kalp hastalığı ile ölüm arasındaki ilişki değerlendirilmiş. Yaş ve sigara dikkate alındığında, kalp hastalığından ölüm oranının yüzde 20 civarında azaldığı görülmüştür.

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Hindistan'da yapılan bir araştırmada ise; iki tip diyabeti olan 40 hastaya günde bir doz kurutulmuş fesleğen yaprağı verilmiş. Bunun sonucunda da açlık ve tokluk kan şekerlerinin düştüğü görülmüştür.

Viral enfeksiyonlarla savaşır. Virüs, bakteri, küf ve maya kaynaklı hastalıklara meydan okur. Bu rahatsızlıklar genelde çocuk ve gençlerde görülür. Bu sebeple yemek menüsünde fesleğen bulundurmak çok önemlidir.

Fesleğen, Candida virüsü ve diğer cilt tahrişi formlarıyla mücadele ederek koruma sağlayabilen en iyi bitkidir.

Antioksidan özelliği sayesinde karaciğerde yağ birikiminin önüne geçer. Fesleğen, adenosin trifosfatın hayati bir üreticisi olan bakır içerir. Bu, yorgunluk ve bitkinliğin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir bileşiktir.

FESLEĞEN SOS YAPIMI

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Bir demet fesleğen
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz

Fesleğeni,sarımsağı, dolmalık fıstıkları ve tuzu havanın içinde ezin ya da tüm malzemeleri robottan geçirin.
Malzemelerin hepsi ezildikten sonra zeytinyağını ilave edin ve karıştırın. Hazırladığınız pesto sosu makarnalarda kullanabilir, peynirle beraber sunabilirsiniz.

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