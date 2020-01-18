Festivalle yaklaşık 78 bin "belgesel ve fotoğraf"lık arşiv oluştu

AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 20 yıldır ''kültürel miras ve korumacılık'' temasıyla düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sayesinde yaklaşık 17 bin belgesel ve 61 bin fotoğraflık arşiv oluşturuldu.

Özelde 3 bin yıllık geçmişini bugünlere kadar taşıyabilen Safranbolu'da, genelde Türkiye'nin kültürel mirasına sahip çıkmak ve geleceğe taşınması amacıyla 1999'da ulusal düzeyde başlayan, 2004'te uluslararası boyut kazandırılarak dünyaya açılan festival kapsamında düzenlenen belgesel ve fotoğraf yarışmalarına şimdiye kadar yaklaşık 78 bin eserle başvuruda bulunuldu.

Her yıl dereceye giren belgesel dalında 9, fotoğraf alanında da 6 esere ödüllerin verildiği festival sayesinde oluşan belgesel ve fotoğraf arşivi, adeta hazineye dönüşmüş durumda.

İlçedeki tarihi Muallimler Birliği binasında yer alan Belgesel Film Müzesi ve Akademisi'nde korunan eserler, aynı binada özel yapılmış cep sinemalarda izlenebiliyor.