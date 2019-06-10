Mynet Trend

Festivaller şehri Prizren'de rafting yarışı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.06.2019 08:11 | Son Güncelleme

Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde dün başlayan "Bunar (Pınar) Festivali" kapsamında sporcular, şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.

Festivaller şehri Prizren'de rafting yarışı

Yıl boyunca çeşitli alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle "Festivaller Şehri" olarak bilinen Prizren'de, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" dün başladı.

20190609_2_36804956_45157503_Web

Festival kapsamında bugün Prizren’in Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 50’ye yakın sporcu, kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.

20190609_2_36804956_45157504_Web

Rafting yarışı, Prizren şehri yakınlarında bulunan Central bölgesinde başlarken, Şadırvan Meydanı’ndaki tarihi Taş Köprüsü’nde kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

20190609_2_36804956_45157505_Web

Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar Akdere nehrinin soğuk suyuna rağmen keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

20190609_2_36804956_45157506_Web

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

20190609_2_36804956_45157507_Web

Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere nehrinin çevresinde temizlik etkinlikleri de gerçekleştirilecek. (AA)

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Gören telefonuna sarıldı! MuhteşemGören telefonuna sarıldı! Muhteşem
İstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmişİstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seyahat Kosova

En Çok Okunan Trend Haberler

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

Almanya'dan Beşiktaş için seks skandalı iddiası!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

İstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmiş

İstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmiş

Çeşme'de bayram yoğunluğu

Sörf tahtasını kapan soluğu burada alıyor!

O manzarayı gören telefonuna sarılıyor

O manzarayı gören telefonuna sarılıyor

152 yıllık cami küllerinden yeniden doğdu

Tam 152 yıllık! Küllerinden doğdu

Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi

Roma döneminde kalma! 13 günde 1200 ziyaretçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.