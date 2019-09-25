Mynet Trend

Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü

sesamos sesamos
DÜNYA  | 25.09.2019 20:44 | Son Güncelleme

Sri Lanka’da geçit törenlerinde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki Tikiri adlı fil dün hayatını kaybetti.

Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü

Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı, Tikiri adlı filin sağlığı bozuk olmasına rağmen Ağustos ayında Perahera Festivali geçit töreninde kullanıldığını ve 70 yaşındaki hayvanın daha sonra kötüleşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sri Lanka Turizm Bakanlığı, ilerleyen yaşına rağmen zorla çalıştırılan filin fotoğrafları sosyal medyada tepki görünce fili sahibine iade etmiş ve filin gösterilerden alındığını açıklamıştı.

Tikiri adlı filin bakıcısının sosyal medyada yayınlanan mesajında,”Tikiri’nin çilesi sona erdi, artık ruhu özgür. Ona hiçbir şey zarar veremez” diye paylaştı.

(DHA)


Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Trump'a bakışıyla gündem olmuştu! Çarpıcı sözlerTrump'a bakışıyla gündem olmuştu! Çarpıcı sözler
Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka fil Tikiri

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Kendi kendini ameliyat edip hayatta kaldı!

Kendi kendini ameliyat edip hayatta kaldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti, söylediği rap şarkısında itiraf etti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Pakistanlı Bakan'ı konuşma yaparken elektrik çarptı

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Kız arkadaşının o evde olduğunu öğrenince... Korkunç yüzleşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İklim aktivisti Thunberg’dan Trump’a sosyal medyadan mesaj

Trump'a bakışıyla gündem olmuştu! Çarpıcı sözler

Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Ruslarla evlenen yabancılara bir yılda vatandaşlık!

Türkiye dahil beş ülke BM'ye şikayet edildi!

Türkiye dahil beş ülke BM'ye şikayet edildi!

Tükenmekte olan ancak fark etmediğimiz 6 önemli şey

Tükenmekte olan ancak fark etmediğimiz 6 önemli şey

Avrupa Yayın Birliği'nden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası

Eurovision'da Filistin bayrağı açmışlardı! Karar verildi

ABD’de ‘kimyasal madde’ paniği: 3 ölü, 4 kişi tedavi altına

ABD'de kimyasal paniği! 3 ölü, 4 kişi tedavi altına

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.