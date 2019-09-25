Festivallerde çalışmaya zorlanan 70 yaşındaki fil öldü

Sri Lanka Filleri Kurtarma Vakfı, Tikiri adlı filin sağlığı bozuk olmasına rağmen Ağustos ayında Perahera Festivali geçit töreninde kullanıldığını ve 70 yaşındaki hayvanın daha sonra kötüleşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sri Lanka Turizm Bakanlığı, ilerleyen yaşına rağmen zorla çalıştırılan filin fotoğrafları sosyal medyada tepki görünce fili sahibine iade etmiş ve filin gösterilerden alındığını açıklamıştı.
Tikiri adlı filin bakıcısının sosyal medyada yayınlanan mesajında,”Tikiri’nin çilesi sona erdi, artık ruhu özgür. Ona hiçbir şey zarar veremez” diye paylaştı.
(DHA)
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